Жену футболиста сборной Украины укусил страус (фото)

Спорт

Красотка жена футболиста турецкого «Кайсериспора» и сборной Украины Артема Кравца Анна, родившая в 2017 году форварду двух сыновей Ивана и Влада, пожаловалась подписчикам в Instagram, что во время отдыха на Бали ее укусил страус.

«Мой список фейлов пополнился еще одним: меня укусил страус… И это было очень больно) Но я мечтала снова вернуться в Bali Safari Park. Кто лучше вышел на фото, красотка Хлои или я?» — написала Анна Кравец, сопроводив пост фото с симпатичной обезьяной.

Отметим, что мать двух детей частенько выставляет в соцсети горячие фото. Благо, жгучая брюнетка пребывает в прекрасной форме. Хотя, по ее же словам, есть много сладкого.

Напомним, что бывший футболист «Динамо», «Арсенала», «Штутгарта» и «Гранады» Артем Кравец познакомился со своей будущей женой в 2008 году в интернете, а их первое свидание состоялось в боулинг-клубе. Спустя два года пара сыграла свадьбу, а 25 ноября 2017-го Анна родила двойню.

Кстати, в свое время Артем и его супруга купили оборудование для родильного отделения больницы.

В футболке сборной Украины 30-летний нападающий Артем Кравец провел 23 матча и забил 8 мячей, являясь кандидатом на поездку с командой Андрея Шевченко на предстоящий Евро-2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан вместе с женихом прямо с рук покормили хищников.

Фото Instagram

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