Эрдоган готов к масштабной войне с Путиным: что происходит в Идлибе (фото, видео)

Мир

В четверг, 20 февраля, в сирийской провинции Идлиб резко обострилась ситуация. Вооруженная оппозиция при поддержке турецкой артиллерии предприняла попытку наступления в районе населенного пункта Найраб. Атака оказалась успешной. Западные СМИ сообщили о том, что были подбиты два танка сирийской правительственной армии. Еще две единицы бронетехники были захвачены.

Министерство обороны Турции сообщило о гибели 50 солдат Башара Асада. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии утверждает, что правительственные войска потерь не понесли, не считая четырех раненых.

Атаку удалось отбить после вмешательства российских бомбардировщиков. Су-24 нанесли удар по «протурецким боевикам и террористам». Именно так называет ЦПВС отряды оппозиции в Идлибе. Бомбардировками уничтожены танк, шесть боевых машин пехоты (БМП) и пять пикапов повстанцев. Воздушный удар вынудил турецкую артиллерию прекратить обстрелы. Москва призывает Анкару вовсе отказаться от «поддержки террористов».

Обострение в Идлибе вновь сделало вполне реальным открытый военный конфликт между Россией и Турцией в Сирии. Поскольку Турция является членом НАТО, существует угроза втягивания в это противостояние армий всего Североатлантического альянса и перерастания конфликта в масштабную войну с участием нескольких стран.

Подобная ситуация вызвала глубокую озабоченность в европейских странах, входящих в НАТО. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в срочном порядке провели совместную телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Они обратили внимание Кремля на «катастрофическую гуманитарную ситуацию» (по данным ООН, за зимние месяцы из Идлиба были вынуждены бежать около миллиона мирных жителей), которая сложилась в сирийской провинции, и призвали Россию незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций в Идлиб.

Для этого, подчеркнули Мекрель и Макрон, необходимо как можно скорее прекратить все боевые действия в Идлибе. Европейские лидеры настаивают на проведении прямых переговоров между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Канцлер ФРГ и президент Франции готовы в случае необходимости принять участие в этой встрече, чтобы найти выход из ситуации.

Действительно, на сегодняшний день Турция и Россия оказались ключевыми игроками в Сирии. Это произошло, после того как президент США Дональд Трамп принял решение отказать в поддержке курдским ополченцам в Сирии, которые сыграли значительную роль в разгроме боевиков «Исламского государства». Турция, как известно, считает вооруженные формирования курдов террористическими организациями. Анкара всячески противостоит любому усилению курдов в регионе. В октябре 2019 года Турция предприняла масштабную военную операцию на севере Сирии близ своей границы. Эта территория контролировалась курдами.

Курдские лидеры были вынуждены тогда пойти на сделку с Асадом и Кремлем. Курдские вооруженные формирования покинули районы, в которых Эрдоган намеревался создать буферную «зону безопасности». Эту территорию взяла под свой контроль армия Асада. Турецкие военные приступили к патрулированию зоны.

Как оказалось, это была лишь передышка. Российские и турецкие интересы в Сирии снова столкнулись друг с другом в конце января, когда сирийские правительственные войска активизировались в Идлибе. Асад поставил военным задачу обезопасить город Алеппо, который находится под контролем сирийского правительства, однако на протяжении длительного периода был почти полностью окружен силами повстанцев.

Идлиб является последним оплотом вооруженной оппозиции, которая пытается свергнуть Асада с 2011 года. Успешное наступление в этой провинции даст правительству Сирии значительные преимущества, не только политические, но и экономические. Асада, прежде всего, интересует контроль над двумя важнейшими в стране автомобильными магистралями, проходящими через Идлиб. Они являются основой всей транспортной системы Сирии.

Турция считает Идлиб своей зоной влияния. Эрдоган поддерживает сосредоточенные здесь силы повстанцев с 2016 года. Турецкие офицеры обучают их. Повстанцы получают экипировку из Турции. Эрдоган видит в них союзников в своей борьбе с курдами. Однако до сих пор турецкие войска не принимали участия в военных операциях против правительственных подразделений Асада.

Зимнее наступление сирийской армии в Идлибе вынудило Анкару активизировать свои действия. Когда армия Асада заняла почти половину провинции и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты, Эрдоган потребовал, чтобы сирийские войска вернулись к концу февраля на прежние позиции. Он пригрозил, что в противном случае Турция начнет свою военную операцию в Идлибе.

К решительным действиям Эрдогана подтолкнула также гибель более 10 турецких военных в Сирии. Анкара возложила ответственность за эти потери на армию Асада. Возможная причастность россиян сознательно даже не рассматривается. Дело в том, что Эрдоган оказался в очень сложной ситуации. Ему совсем не хочется снова портить отношения с Москвой и переживать крайне болезненный период санкций, который имел место после того, как турецкие ПВО сбили российский самолет. С другой стороны, рейтинг Эрдогана может значительно упасть, если он проявит слабость в Сирии и предаст союзников Турции. А президенту сейчас крайне важна стабильная политическая ситуация внутри страны. Турция переживает экономический спад и инфляцию, а Эрдоган вкладывает большие деньги в армию. Ему нужно показать избирателям, что эти инвестиции совершенно оправданны.

17 февраля в Москву прибыла турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Переговоры продолжались два дня. Договориться ни о чем не смогли. Было сделано характерное в таких случаях дипломатическое заявление — стороны согласились продолжить переговоры по ситуации в Идлибе, а также уверены в том, что необходимо снизить напряженность, облегчить гуманитарное положение в регионе и продолжить борьбу с терроризмом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после этого дал понять журналистам, что стало камнем преткновения. Он заявлял, что Москва намерена обсуждать с Анкарой договоренности по Идлибу только с точки зрения их выполнения, а не «воссоздания первоначальной ситуации полуторагодичной давности». Лавров подчеркнул, что сирийские военные «имеют полное право бороться с террористами на собственной территории». Поэтому Россия поддерживает действия президента Асада.

Чавушоглу открыто подчеркнул неудовлетворенность переговорами. Турецкий министр заявил о необходимости проведения встречи Эрдогана и Путина.

Уже на следующий день, 19 февраля, президент Турции заявил о готовности провести военную операцию в Идлибе. Он подчеркнул, что ее начало — лишь вопрос времени. «Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях», — сказал Эрдоган. При этом он подчеркнул, что не удовлетворен переговорами с Россией и что они пока не принесли желаемых результатов.

Тем временем американское агентство Bloomberg сообщило, что Анкара обратилась к Пентагону с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на юге Турции, то есть непосредственно у границы с Сирией. Официально ни турецкие, ни американские власти эту информацию не комментируют.

Военные эксперты считают, что комплексы Patriot нужны Турции для начала полномасштабной наступательной операции в Идлибе. Ее успех невозможен без активного участия авиации. Американские ракеты дают гарантию того, что турецкие истребители F-16 будут не только защищены от ударов сирийских ПВО, но и получат существенную поддержку в неизбежных боях в воздухе с сирийскими и даже российскими истребителями.

Просьба Анкары — очевидное предупреждение Москве. Эрдоган говорит Путину — мы готовы отказаться от поставок российских систем ПВО С-400 в угоду Трампу и договориться с ним о быстром размещении американских ракет на своей территории, мы готовы существенно расширить военное сотрудничество с США.

ООН предупреждает, что масштабный вооруженный конфликт в Идлибе приведет к огромным жертвам среди мирного населения и беженцев. В провинции в настоящее время находятся более 3 миллионов вынужденных переселенцев из других регионов Сирии. Люди гибнут каждый день и без активных военных действий. С 1 января в Идлибе гуманитарные организации зафиксировали гибель 300 мирных жителей. Причина — воздушные налеты, обстрелы, отсутствие элементарных условий жизни в переполненных лагерях беженцев, где людям приходится порой спать на голой земле. Мишенями бомбардировок все чаще становятся детские сады и школы.

Фото Getty Images

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