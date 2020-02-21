В Киеве на мосту Патона меняют схему движения транспорта: что нужно знать водителям

Украина

На мосту имени Патона в Киеве вводят новую схему дорожного движения. Внедряется она поэтапно, и первым шагом стал запрет для грузовиков. В ближайшее время транспорту запретят передвигаться крайними правыми полосами, а также полосой реверсивного движения, сообщает Центр организации движения.

А на подъездах к путепроводу появились дорожные знаки, в частности: 3.22 (поворот направо запрещен), 3.21 (въезд запрещен), 4.2 (правостороннее движение), 5.14 (конец дороги с реверсивным движением), 5.18 (направление движения по полосе), 5.7.1 (выезд на дорогу с односторонним движением).

Таким образом, через мост — с правого берега на левый — можно будет проехать двумя полосами путепровода, а для движения в обратном направлении откроют три полосы.

Напомним, чтобы снизить нагрузки на несущие конструкции «уставшего» моста Патона, запретили въезд грузовиков весом более 3,5 тонны. На подъезде к путепроводу установлены информационные щиты.

Для справки Первый в мире цельносварной крупногабаритный автодорожный мост имени Е. О. Патона построен в 1953 году. Его общая длина — 1543 метра, а ширина проезжей части между бордюрами — 21 метр, по бокам — тротуары трехметровой ширины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Институт электросварки констатировал огромные проблемы с мостом Патона в Киеве. Представитель института Валерий Позняков отметил, что два года назад провели обследование конструкций моста, по итогам которого сделали неутешительные выводы: мост находится в критическом состоянии, он неработоспособен. Сейчас специалисты Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского обследуют мост, подготавливая его к реконструкции.

На путепроводе важно обеспечить безопасность движения. В этом месте из-за реверсивной полосы часто бывают лобовые столкновения — аварии с человеческими жертвами. Поэтому есть предложение установить там отбойник в ходе реконструкции. По проекту, на мосту планируется добавить одну полосу движения, чтобы сделать восемь (как на проспектах Соборности, Дружбы Народов). Пока здесь «узкое» место для проезда транспорта. Сегодня и улицы города, и его мосты перегружены. Вообще, мост Патона проектировался под автомобили одной массы, а по нему движутся современные транзитные многотонные фуры. К тому же за десятилетия эксплуатации мостового перехода значительно вырос трафик (в столице зарегистрировано более 1,2 миллиона авто, из которых 20 процентов — грузовые, и это без учета транзитного транспорта). Специалисты оценивают высокую изначальную прочность конструкции, но она уже иссякла, и «заболевший» мост пора приводить в порядок. Намечается укрепление его опор, бетонную изношенную плиту хотят заменить современной и облегченной — из мостовой прочной стали. Для обновления путепровода и продления его жизни будут применяться новейшие материалы.

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