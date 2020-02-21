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Происшествия

В Одессе срочно эвакуировали учеников и преподавателей спецшколы: что произошло

13:37 21 февраля 2020 231
Школа в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 21 февраля, из помещений учебно-воспитательного комплекса школы № 24, что по улице Академика Заболотного в Суворовском районе Одессы срочно эвакуировали всех — и детей, и взрослых. «Причиной стал резкий запах какого-то неизвестного, вероятнее всего, отравляющего вещества. Это заставило прервать занятия», — пояснили в учебном заведении. Напомним, два дня назад в Киевской области 16 учеников попали в больницу, когда в школе кто-то распылил газ.

В одесскую школу № 24 прибыли полицейские и специалисты химико-радиометрической лаборатории ГСЧС. По предварительным выводам, неизвестным веществом является раствор аммиака.

Действия пока не установленного лица, разлившего жидкость, квалифицированы как хулиганство. Начато производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о целом ряде подобных ЧП в школах. Так, на Львовщине ученики попали в больницу из-за отравления газом.

А в Киеве трое школьников оказались на больничных койках из-за неизвестного яда.

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