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Украина

Скалецкая покидала санаторий "Новые Санжары", но вернулась и показала фото из номера

15:24 21 февраля 2020 647
скалецкая
Инф. «ФАКТОВ»

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, собиравшаяся две недели провести в карантинной зоне в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая украинцами, 21 февраля покинула территорию санатория. Об этом сообщило руководство медучреждения. Впрочем, министр вскоре вернулась и показала фото из той комнаты, где ее поселили.

В санатории не считают, что выезд министра из карантинной зоны можно считать нарушением закрытого режима. На тот момент глава Минздрава еще не общалась с новыми постояльцами — только с работниками санатория.

Скалецкой в санатории, как и обещали, выделили отдельное рабочее помещение. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что их руководитель на период пребывания в Новых Санжарах останется на связи и будет проводить совещания по скайпу.

скалецкая

21 февраля министр встретилась с сотрудниками авиакомпании — пилотами и бортпроводниками, которые обеспечили перелет из Китая в Украину и сейчас тоже находятся на обсервации. «Общаюсь с экипажем самолета. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания», — рассказала министр.

Напомним, эвакуация украинцев из Китая и поселение их в санатории в Новых Санжарах сопровождалось беспорядками со стороны жителей поселка.

Фото Zoryana Skaletska/Facebook

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