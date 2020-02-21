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Мир

В Израиле зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

15:40 21 февраля 2020 123
Палата для человека с коронавирусом
Инф. «ФАКТОВ»

В Израиле обнаружили коронавирус у пассажира попавшего на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess, который вернулся на родину 20 февраля.

Как сообщает «Израиль Инфо», на сегодняшний день коронавирус обнаружили у пятерых израильтян — один вернулся в Израиль, а еще четверо остались в больницах в Японии.

Тем временем в Китае в пятницу скончался врач Сяо Цзюнь — он работал в отделении общей хирургии больницы Уханьского общества Красного Креста.

По данным на 21 февраля, инфицирование коронавирусом обнаружено у 76 819 людей, скончались 2250 заболевших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на лайнере коронавирус обнаружили и у двоих украинцев — членов экипажа. Одного из них собирались выписать из госпиталя еще 18 февраля, но оставили до получения результатов тестов.

Фото с сайта https://news.israelinfo.co.il.

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