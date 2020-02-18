Украина

Из больницы пока не выписывают: появилась уточненная информация о заразившихся коронавирусом украинцах

Одного из двоих украинцев — членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые подхватили коронавирус, 18 февраля не выпустят из госпиталя в Японии, хотя ранее и сообщалось о возможности его выписки.

Как сообщает «УНН» со ссылкой на информацию консульского отдела посольства Украины в Японии, украинцу еще не провели все необходимые тесты. В посольстве также сообщили, что в больницах существуют определенные процедуры, которые на данный момент не завершены. «Информация постоянно меняется, и возможно сегодня они (тесты. — Ред.) уже сделали. Однозначно можно утверждать, что двух результатов негативных мы пока не имеем», — отметили в консульском отделе.

Всего коронавирус обнаружили у 542 из 2404 человек, которые прошли тестирование. В том числе и у 254 людей, у которых не фиксировались симптомы заболевания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 80 процентов заболевших в результате инфицирования коронавирусом выздоравливают.

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