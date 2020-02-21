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День ангела Галины: красивые поздравления и открытки

12:28 22 февраля 2020 89
День ангела Галины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

23 февраля свой День ангела отмечают Галины, Галочки, Галюси.

«ФАКТЫ» собрали для именинниц лучшие открытки и поздравления.

День ангела Галины

От всей души желаю тебе, Галя,
Большого счастья, искренней любви!
Чтоб глазки твои ясные сияли,
По жизни позитив всегда лови!

Здоровья, много сил тебе, успеха,
И сотни комплиментов, добрых слов,
Друзей побольше верных, море смеха,
Подарков и без повода цветов!

День ангела Галины
***
Спокойная, тихая, светлая,
Настал праздник именно твой.
Галина, мечта пусть заветная
Исполнена будет судьбой.

Общительна, доброжелательна,
Доводишь дела до конца.
Улыбка твоя обаятельна,
Не сходит она пусть с лица.

Пускай чудесами наполнена
Жизнь будет твоя, словно рай.
Лови ты удачу ладонями,
Держи крепко, не отпускай!

День ангела Галины
***
Несравненная Галина,
Словно Рубенса картина,
Хорошеешь с каждым днём,
Преуспела ты во всём.

Мастерица на все руки,
Никогда не знаешь скуки,
Как пчела, кружишь весь день,
Незнакома тебе лень.

Лучезарной оставайся,
В море радости купайся,
Только счастье в дверь впускай,
Никогда не унывай!

День ангела Галины
***
Друзьями и семьёй она любима,
Она, как воздух, нам необходима,
Она спокойна и непоколебима,
Она — наша прекрасная Галина!
Поверь, что вовсе не для галочки
Поём мы дифирамбы нашей Галочке,
Ведь наша Галя заслужила это,
Да будет счастьем жизнь её согрета,
Пусть воплощает все мечты Галина,
Пусть будет она ангелом хранима!

День ангела Галины
***
Как первый вздох — неповторима,
Как самый белый снег — чиста,
Великолепная Галина,
Как зелень юного листа!

Пускай тебя не тянет бремя,
Пускай не знаешь ты нужды,
Пускай заботы и проблемы
Тебе совсем станут чужды.

Пусть легкой бабочкой летаешь,
И, собирая жизни цвет,
Предательства и зла не знаешь,
Даря всем близким теплый свет!

День ангела Галины

В этот день именины отмечают и Анны. Поздравления для них можно найти здесь.

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