Политика

Штрафы за кнопкодавство не помогли: в Раде снова поймали депутата-нарушителя (видео)

Закон о многотысячных штрафах для депутатов-кнопкодавов оказался неэффективным. В Раде даже после вступления в силу закона продолжают голосовать «за себя и за соседа». Первым таким выявленным нарушителем стал народный депутат Владислав Поляк. За время заседания 21 февраля парламентарий трижды прибегал к «кнопкодавству».

Как сообщает инициатива «Честно», отслеживающая нарушения в Верховной Раде, депутат Поляк проголосовал дважды во время электронной регистрации. Затем парламентарий еще два раза «кнопокодавил» при внесении поправок в законопроект о земле.

На видео заметно, как депутат голосует дважды во время рассмотрения законопроекта об обороте земель сельхозназначения. Кроме кнопки на своем месте, Поляк еще и проголосовал за депутата Василия Петевку.

Напомним, закон об уголовной ответственности за кнопкодавство вступил в силу в январе 2020 года. Кроме штрафов до 85 тысяч гривен, депутатам-нарушителям грозит еще и разбирательство в суде. Инициировать дело должны генеральный прокурор и Государственное бюро расследований.

Депутаты в Раде активно «кнопкодавили» и раньше, но это было до принятия нового закона. Авторы документа надеялись искоренить неперсональное голосование в парламенте.

Фото chesno.org

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