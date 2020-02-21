Даша Астафьева засветила голую пятую точку: сексуальное фото

Шоу-бизнес

Известная украинская модель, Playmate и певица Даша Астафьева, которая недавно показала, как развлекается в бассейне с подругой, полностью разделась во Львове.

Фото Даши на балконе, которая прикрывается от случайных взглядов одеялом и демонстрирует соблазнительную пятую точку на камеру, сделала фешн-фотограф Соня Плакидюк.

Да и остальные снимки, где Астафьева в белье с книгой и бутылкой, делала Плакидюк.



«Как же повезло людям, живущим напротив», «Соседям повезло, на такой вид смотреть», «Прекрасный вид и шикарная фигура», «Надо было одеяло полностью скинуть», «Какая ты красивая», — пишут комментаторы.

Напомним, что раздевается Даша для фото не первый раз. А недавно она снялась в прозрачном плаще без белья.

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