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Шоу-бизнес

Даша Астафьева засветила голую пятую точку: сексуальное фото

17:50 21 февраля 2020 394
Даша Астафьева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная украинская модель, Playmate и певица Даша Астафьева, которая недавно показала, как развлекается в бассейне с подругой, полностью разделась во Львове.

Фото Даши на балконе, которая прикрывается от случайных взглядов одеялом и демонстрирует соблазнительную пятую точку на камеру, сделала фешн-фотограф Соня Плакидюк.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Да и остальные снимки, где Астафьева в белье с книгой и бутылкой, делала Плакидюк.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

«Как же повезло людям, живущим напротив», «Соседям повезло, на такой вид смотреть», «Прекрасный вид и шикарная фигура», «Надо было одеяло полностью скинуть», «Какая ты красивая», — пишут комментаторы.

Астафьева

Напомним, что раздевается Даша для фото не первый раз. А недавно она снялась в прозрачном плаще без белья.

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Даша Астафьева

Даша Астафьева засветила голую пятую точку: сексуальное фото

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