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Шоу-бизнес

Томная Даша Астафьева в бассейне восхитила сети (фото)

16:01 19 февраля 2020 106
Даша Астафьева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева, которая часто радует поклонников откровенными фото, показала, как нежится в бассейне с подругой.

«Цыце-Мацыцьный батальон на отдыхе) В компании @moi_sofism Все деньки автоматически становятся ясными, а хмурые, сами знаете», — подписала она снимок.

Астафьева

Видно, что Астафьева и ее подруга — фешн-фотограф Соня Плакидюк наслаждаются отдыхом и общением.

«Нельзя такие фотки! Я покой потерял. Уже и днем спать не могу!», «Ой, Соню тут не узнать. Дашу по цыцам узнать. Я бы сама вам детей наделала, если б могла», «Как можно быть такой божественной. Щас сдохну от зависти», — пишут поклонники.

Астафьева

Астафьева
Напомним, ранее Астафьева показала фото без белья.

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