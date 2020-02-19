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Томная Даша Астафьева в бассейне восхитила сети (фото)
Известная украинская модель и певица Даша Астафьева, которая часто радует поклонников откровенными фото, показала, как нежится в бассейне с подругой.
«Цыце-Мацыцьный батальон на отдыхе) В компании @moi_sofism Все деньки автоматически становятся ясными, а хмурые, сами знаете», — подписала она снимок.
Видно, что Астафьева и ее подруга — фешн-фотограф Соня Плакидюк наслаждаются отдыхом и общением.
«Нельзя такие фотки! Я покой потерял. Уже и днем спать не могу!», «Ой, Соню тут не узнать. Дашу по цыцам узнать. Я бы сама вам детей наделала, если б могла», «Как можно быть такой божественной. Щас сдохну от зависти», — пишут поклонники.
Напомним, ранее Астафьева показала фото без белья.
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