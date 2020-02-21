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Хотел проверить, сколько людей смотрят это шоу: Арахамия рассказал о съемках в «Битве экстрасенсов»
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который оказался звездой телешоу «Битва экстрасенсов», оправдался за участие в съемках. По словам депутата, он просто хотел изучить численность аудитории популярной передачи — сколько людей на самом деле смотрят это шоу.
Арахамия признался, что пришел на съемки из любопытства. «Что меня привлекло? Любопытство… Пришел и снялся там в качестве гостя. А потом несколько сотен моих друзей, которые никогда бы не признали, что они это смотрят, говорили, что меня видели в «Битве экстрасенсов», — приводит слова политика УНН.
Напомним, в шоу «Битва экстрасенсов» участница со сверхъестественными способностями должна была угадать среди пятерых гостей миллионера. Экстрасенс указала на Давида Арахамию (на съемках он был указан под псевдонимом) и тот признал, что через его волонтерский фонд действительно прошли миллионы гривен пожертвований.
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