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Политика

Хотел проверить, сколько людей смотрят это шоу: Арахамия рассказал о съемках в «Битве экстрасенсов»

18:47 21 февраля 2020 65
арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который оказался звездой телешоу «Битва экстрасенсов», оправдался за участие в съемках. По словам депутата, он просто хотел изучить численность аудитории популярной передачи — сколько людей на самом деле смотрят это шоу.

Арахамия признался, что пришел на съемки из любопытства. «Что меня привлекло? Любопытство… Пришел и снялся там в качестве гостя. А потом несколько сотен моих друзей, которые никогда бы не признали, что они это смотрят, говорили, что меня видели в «Битве экстрасенсов», — приводит слова политика УНН.

Напомним, в шоу «Битва экстрасенсов» участница со сверхъестественными способностями должна была угадать среди пятерых гостей миллионера. Экстрасенс указала на Давида Арахамию (на съемках он был указан под псевдонимом) и тот признал, что через его волонтерский фонд действительно прошли миллионы гривен пожертвований.

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