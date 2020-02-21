Мать нашла повешенным 5-летнего сына: подробности трагедии под Прилуками (видео)

Происшествия

В Черниговской области стали известны новые подробности трагедии, когда во дворе частного дома обнаружили повесившимся пятилетнего мальчика. Тело нашла мать ребенка. Женщина с помощью соседки-фельдшера пыталась проводить искусственное дыхание, но безуспешно.

Несчастье случилось в поселке Малая Девица Прилукского района вечером 19 февраля около 18 часов. Мать рассказала, что сын сначала играл с тремя братьями и сестрами во дворе, затем дети пошли домой, а мальчик снова вышел на улицу. Его нашли около скамейки, к которой крепились веревочные петли.

Местный специалист по социальной работе Татьяна Парубец рассказала в комментарии «Суспільне», что семья год находилась под социальным сопровождением. Присматривать за семейством пришлось из-за комплекса причин: отец злоупотреблял алкоголем, мать не работала, на попечении находились четверо детей в возрасте от двух до восьми лет, а жили все они в доме, не несоответствующем санитарным нормам.

Установить причины смерти мальчика должна судебно-медицинская экспертиза. Пока в полиции рассматривают все версии, но расследование ведется по статье о несчастном случае. Соцработник также уверена, что всему виной трагическое стечение обстоятельств.

Напомним, ранее в Киевской области расследовали странное самоубийство 12-летнего школьника. Мальчик был из благополучной семьи и не оставил записки, проливающей свет на причины его поступка.

Фото suspilne. media

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