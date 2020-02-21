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Скалецкая показала на видео свою комнату в санатории «Новые Санжары»
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая продемонстрировала номер, в котором ее поселили в санатории «Новые Санжары». Глава Минздрава решила в ближайшие 14 дней находиться в том же медучреждении, где размещены украинцы, эвакуированные из Китая.
Скалецкой в санатории выделили номер на двоих человек. Там есть письменный стол, телевизор, холодильник, гардероб.
Министр рассказала, что первый день в обсервации провела, выясняя условия в медучреждениях Полтавы, особенно возможность организовать в случае необходимости инфекционные боксы. Также были проверены условия пребывания экипажа самолета, привезшего домой украинцев.
Напомним, в санатории в течение 14 дней будут находиться под обсервацией украинцы и иностранцы, прибывшие рейсом из Китая 20 февраля. Еду постояльцам привозит кейтеринговая фирма. Вкусный сюрприз организовали переселенцы из Донецкой области.
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