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Куда смотрит полиция? Преступление автовора в Киеве попало на видео
В Киеве в Соломенском районе заметили очередного автомобильного вора. Мужчина не особо скрывал свои преступные намерения и не спешил: сначала изучил салон автомобиля и лишь после этого разбил стекло и вынул сумку из машины.
Кража была совершена возле жилищного комплекса Campus. Видео было опубликовано Telegram-каналом Соломенского района Los Solomas.
«Таких случаев в Соломенском районе и в целом в Киеве очень много. Вопрос куда смотрит полиция остается открытым. Пока подобные организмы ходят по улицам, советуем ничего не оставлять в машине. Даже если сумка пустая, то грабитель этого не знает, и как минимум вы попадете на замену стекла», — предупреждают авторы видео.
Напомним, ранее в Соломенском районе две девушки засняли на видео автовора и пытались отследить его дальнейший маршрут. Преступник напал на преследовательниц.
А на Оболони в Киеве был пойман автомобильный вор с молотком и пассатижами. Мужчина был пьян и не мог объяснить, зачем полез в чужую машину.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».