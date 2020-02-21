Куда смотрит полиция? Преступление автовора в Киеве попало на видео

Происшествия

В Киеве в Соломенском районе заметили очередного автомобильного вора. Мужчина не особо скрывал свои преступные намерения и не спешил: сначала изучил салон автомобиля и лишь после этого разбил стекло и вынул сумку из машины.

Кража была совершена возле жилищного комплекса Campus. Видео было опубликовано Telegram-каналом Соломенского района Los Solomas.

«Таких случаев в Соломенском районе и в целом в Киеве очень много. Вопрос куда смотрит полиция остается открытым. Пока подобные организмы ходят по улицам, советуем ничего не оставлять в машине. Даже если сумка пустая, то грабитель этого не знает, и как минимум вы попадете на замену стекла», — предупреждают авторы видео.

Напомним, ранее в Соломенском районе две девушки засняли на видео автовора и пытались отследить его дальнейший маршрут. Преступник напал на преследовательниц.

А на Оболони в Киеве был пойман автомобильный вор с молотком и пассатижами. Мужчина был пьян и не мог объяснить, зачем полез в чужую машину.

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