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Последний гол: друзья сыграли с мертвым парнем в футбол (видео)
В Бразилии, где полиция нередко устраивает перестрелки с преступниками, а от этого страдают простые граждане, на днях произошел печальный инцидент: от пули полицейского погиб молодой парень.
По словам отца молодого человека, 13 февраля его сын вышел из дома и пошел в магазин. В какой-то момент он увидел полицейскую машину, пишет РенТВ со ссылкой на Globo.
«Полицейский выходил из машины и стрелял. Мой сын убежал, добрался до другой улицы и спрятался. Когда он решил, что полиция уехала, он встал. И в этот момент полицейский выстрелил ему в затылок», — рассказал Гилсон Мартинс дос Сантос.
После этого полицейские отвезли парня в больницу, несмотря на то, что он был уже мертв, «просто чтобы сказать, что помогали ему», как утверждает отец убитого.
Сами полицейские утверждают, что приехали на вызов из-за сообщения о вооруженных людях. Там они увидели Мартинса, который побежал от них, держа руки на талии. Они приблизились к нему, и тогда парень открыл огонь, вынудив их стрелять в ответ.
Жители района, где жил Мартинс, вышли на улицы с плакатами против полицейского насилия. А друзья погибшего решили проститься с ним на футбольном поле, так как он очень любил эту игру.
Они положили тело застреленного в гроб и принесли на футбольное поле, сняв прощание на видео. На кадрах виден лежащий перед воротами гроб. Игрок бьет по нему мячом, после чего тот отлетает в ворота, забивая гол. Затем остальные футболисты бегут к гробу и аплодируют.
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