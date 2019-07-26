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В аэропорту похитили почти тонну золота: в Бразилии совершено дерзкое ограбление (видео)

В четверг, 25 июля, в аэропорту Гуарульюс города Сан-Паулу (Бразилия) было совершено дерзкое ограбление. Вооруженные налетчики увезли 750 кг золота, которое предназначалось к отправке самолетом в Цюрих (Швейцария). Добыча преступников оценивается в 40 миллионов долларов!

Как сообщают местные СМИ, на взлетное поле, где началась загрузка слитков в самолет, неожиданно выехал черный внедорожник. Внешне автомобиль был похож на те, что использует федеральная полиция Бразилии.

Из машины вышли четверо мужчин. Они были одеты во все черное, лица закрыты. Один из них держал в руках штурмовую винтовку. Угрожая оружием, они заставили рабочих загрузить золото в машину. По некоторым данным, кроме золотых слитков налетчики увезли и другие драгоценные металлы.

Один из рабочих попытался оказать сопротивление. Преступники выстрелили в него. Раненый находится в больнице. Взяв двух заложников, налетчики скрылись. В настоящее время их разыскивает полиция.

Два автомобиля, которые использовали налетчики, были найдены спустя некоторое время брошенными на дороге примерно в 20 километрах от аэропорта.

Полиция уже установила, откуда преступники узнали о точном времени отправки ценного груза. На протяжении 12 часов они удерживали в заложниках одного из сотрудников аэропорта и восемь членов его семьи, включая четверых детей. Мужчина был вынужден сообщить членам банды нужную им информацию.

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