Украина

Погода испортится: синоптики предупредили о дождях и снеге на выходных

Погода в субботу, 22 февраля, будет преимущественно теплой и солнечной, а вот с 23 февраля на смену ранней весне в Украину придут дожди с мокрым снегом. Перемена погоды будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 30 м/с.

Днем 22 февраля погода не принесет сюрпризов. На большей части страны без осадков. Дождь, мокрый снег возможны в Карпатах и местами в восточных регионах. Утром туман, на дорогах гололедица. Днем до +8 градусов и лишь в Карпатах будут держаться морозы до −1…−3° в светлое время суток.

Начиная с 23 февраля, ожидается перемена погоды. Ветер усилится до 22 м/с, в Карпатах до 30 м/с. Пройдут сильные дожди, возможен мокрый снег. В горных районах обильные снегопады.

Напомним, ранее метеорологи зафиксировали, что с 10 февраля установилась весна с точки зрения погодных условий: в течение пяти суток средняя за день температура не опускалась ниже 0 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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