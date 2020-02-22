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Украина

На нардепа впервые завели дело за кнопкодавство

7:28 22 февраля 2020 201
депутат
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Владислав Поляк, внефракционный мажоритарщик от Закарпатской области, может стать первым парламентарием, кто пойдет под суд из-за кнопкодавства. Офис генерального прокурора уже начал расследование о не персональном голосовании депутата.

Следствие возьмет на себя центральный аппарат Государственного бюро расследований. Это будет первое дело такого рода после внесения правок в Уголовный кодекс, касающихся депутатов.

Уголовное производство было открыто после публикации видео в СМИ с заседания Верховной Рады. Двойное голосование со стороны депутата (за себя и за соседа-нардепа) было зафиксировано на заседании 21 февраля при регистрации парламентариев и во время голосования по земельным вопросам.

Напомним, закон об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавство вступил в силу 16 января 2020 года. Кроме высоких штрафов для парламентариев, закон предусматривает судебное разбирательство, вынесение приговора, судимость. До этого факты кнопкодавства фиксировались, но депутаты либо не несли ответственности вообще, либо с зарплаты вычиталась определенная сумма, не критичная для парламентариев.

Фото chesno.org

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