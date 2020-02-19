22 февраля 2020

Еще во время самых первых посещений императорских дворцов в Токио и Киото я обратил внимание на то, что в больших залах с расписными потолками ощущаю на себе чей-то пристальный взгляд, укрыться от которого было просто невозможно. Только внимательно присмотревшись к живым персонажам ярких композиций, понял, что существами, неотрывно следящими за каждым посетителем, являются сторожевые кошки. Размещенные мастерами росписи под потолком в каждом углу, они продолжали смотреть вам в глаза, под каким углом и на каком расстоянии от них вы бы не находились.

Это потом уже мне рассказали об особой технике, которой владели только лучшие художники. Она позволяла им выписать глаза животных таким образом, что создавалось впечатление неотрывного слежения за любым движением присутствовавшего в зале человека. Кстати, позже, посещая дворцы правителей Китая, Египта, Индонезии и некоторых других стран, я подмечал подобные же оптические чудеса, созданные руками старых мастеров. Причем, чаще всего таким пристальным взглядом на их росписях обладали почему-то именно кошки.

Кстати, 22 февраля в Японии издавна отмечается День кошки. Говорят, что это не случайно. ''Два'' по-японски звучит как ''ни''. А кошек там к себе подзывают производным от него игривым словом ''нян''. Случайно или нет, но японцы считают, что кошка мяукает не иначе как ''нян-нян-нян''. А ''два-два-два'', по мнению их хозяев, как раз и означает 22 число 2-го месяца. Вот почему уже много лет в Стране восходящего солнца именно этот день и посвящается домашним любимцам.

Считается, что кошки попали в Японию из Китая примерно в 6-м веке нашей эры (в период Нара). Далеких предков нынешних кошек брали на корабль ''на службу''. Им надлежало оберегать от мышей священные буддийские книги, перевозившиеся из Китая в Японию. И начиная с периода Хейан (794−1192) кошек стали изображать в картинах и книгах, а также на стенах и потолках императорских покоев. Кошки быстро распространились по всей Японии и со временем эволюционировали, в результате чего появилась известная порода японской кошки — японский бобтейл — с круглой мордочкой и коротким хвостом.

Ученые, между прочим, пришли к выводу, что мозг кошки биологически значительно ближе к человеческому мозгу, чем мозг собаки. Например, за эмоции у людей и кошек отвечают одни и те же участки мозга. Правда, на этом наша схожесть, в принципе, и заканчивается.

Нередко отношения человека с кошками бывают даже весьма натянутыми. Так, скажем, в Европе и Северной Америке встреча с черным котом считается плохой приметой. В то же время англичане и австралийцы считают это большой удачей. Впрочем, коты давно уже придумали несколько эффективных методов, помогающих им расположить к себе хозяев. Мурчанием, своим теплом и особым магнитным полем они научились избавлять человека от плохого настроения и даже от многих заболеваний. Так что вряд ли в ближайшие несколько тысяч лет людям в голову придет идея избавиться от этих пушистых любимцев…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.