Общество и люди

Вселенская родительская суббота: что можно и чего нельзя делать в этот день

В православном календаре есть несколько дней, когда принято вспоминать в молитве ушедших родных и близких. Две таких родительских субботы являются еще и вселенскими — то есть это день поминовения не только ныне покойных родственников, но и всех усопших.

Первая Вселенская родительская суббота в 2020 году — это предпоследняя суббота перед Великим постом, то есть 22 февраля. В этот день верующие молятся за спасение души всех дорогих нам, но безвременно ушедших из жизни людей. Христиане вспоминают слова Писания о бессмертии души и вечной жизни.

«Некоторые думают, что молитва за умерших не приносит им никакой пользы, но это не так… Молясь, мы проявляем свою любовь, которая преодолевает все, что разделяет живых и умерших, и эта молитва для усопших является такой же полезной, как и для нас, живых. Мы часто обращаемся с молитвенными просьбами к святым, которые тоже когда-то умерли, но просим их помощи, потому что они живые у Бога и прославленные Им как святые. Так проявляется сила и единство Церкви, преодолевающие и время, и пространство, и саму смерть с помощью Спасителя — Господа Иисуса Христа», — разъяснил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

В родительскую субботу 22 февраля будет правильно посетить могилы родственников и приуроченные к родительской субботе богослужения в храмах. Можно оставить в церкви записку для поминовения на литургии либо заказать панихиду.

«Проявляйте свою любовь к умершим и заботу о них через молитву и милостыню, которую приносим в этот день в храм или подаем нищим, для того, чтобы Бог был милостив к усопшим и упокоил их в Своем Царстве Небесном», — добавил митрополит Епифаний.

Во Вселенскую родительскую субботу, как и в другие поминальные дни, не принято устраивать шумных празднований. Поминать усопших Церковь рекомендует достойно, без застолья на кладбищах и без распивания алкоголя возле могил.

Венчания в храмах в родительскую субботу обычно не проводятся, а вот таинство крещения в такие дни священники допускают, но, скорее всего, для церемонии будет выделено отдельное время.

Напомним, следующая родительская суббота в православном календаре приходится на 14 марта. Это будет вторая неделя Великого поста. А вторая вселенская родительская суббота традиционно отмечается на 50-й день после Пасхи.

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