В отеле, где живет сборная России по биатлону, итальянская полиция ранним утром провела обыски

Спорт

Ранним утром в субботу, 22 февраля, когда на чемпионате мира в Антхольце намечены женская и мужская эстафетные гонки, в отель, где живет сборная России, с обысками нагрянули итальянские силовики.

Об этом в Telegram-канале написал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев: «Срочно. Обыски в отеле наших биатлонистов, изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра. Ждем развития событий».

Как выяснилось, полиция не только изъяла у чемпиона и обладателя «бронзы» Антхольца Александра Логинова телефон и компьютер, но и обыскала автомобиль лидера сборной России. Сообщается, что обыск инициировала новый антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек.

Напомним, что в 2013 году Александр Логинов был пойман на употреблении запрещенного препарата и дисквалифицирован на два года.

«Спали с Евгением Гараничевым, проснулись от того, что вломились в дверь. Они сами открыли. Забрали сразу биатлонное оружие — видимо, как у очень опасных преступников. Просили сидеть на месте — естественно, в одних трусах. Мы смотрели, как они проверяли мои вещи. Их интересовали только мои вещи.

Потом я попросил, чтобы пришел компетентный переводчик — это наш менеджер Екатерина. Она пришла, проверили документы, которые они привезли. Это был какой-то запрос от IBU, какое-то недоверие от IBU, видимо.

Видимо, им так было нужно — проверить сегодня, в 6 утра. Забрали компьютер, забрали какие-то личные вещи, телефон — это больше всего меня расстроило. Я не против, если бы они его проверили, скопировали, но это личные вещи. В 2020-м году это необходимые для жизни вещи.

Мне ничего не предъявляли. Просто приехали карабинеры проводить обыск.

Меня, конечно, все это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что все-таки это не останется замятым. Надеюсь, что какой-то положительный итог выйдет. Я не говорю, чтобы какие-то извинения были принесены, но, конечно, это сильно расстраивает. Это какой-то… Ну не беспредел, но…

Я хотел бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Мы не сломаемся. У нас менталитет не такой, видимо", — рассказал Александр Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Это шоу, как обычно, чтобы порадовать болельщиков. Подняли всю команду перед эстафетой сделали такой жест. Конечно, это все с подачи Международного союза биатлонистов (IBU). Постановление пока не буду показывать. Это официальное письмо в полицию от IBU, чтобы провели проверку, почему Александр Касперович (тренер Логинова. — Авт.) находится в команде России, так как у него была найдена не его аккредитация. Вместе с этим просят проверить его дальнейшие шаги по Александру Логинову. Сейчас будем разбираться, при чем здесь уголовное преследование и допинг. В постановлении написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то случаи его применения еще раз.

Всех подключили, я звонил и заместителю руководителя нашего МИД, наша прокуратура подключается. Мы сейчас едем в участок, Логинов остается готовиться к гонке. Слава богу, к Старых не приехали", — цитирует главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева телеканал «Матч ТВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезды мирового биатлона высказали свое негодование после завоевания Логиновым «золота» чемпионата мира в Антхольце.

Фото Telegram-канал Дмитрия Губерниева

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