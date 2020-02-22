Украина

Боевики снова пытались прорваться через линию разграничения на Донбассе: есть потери

Российско-оккупационные войска на Донбассе не оставили попыток прорваться через линию разграничения. После попытки штурма украинских позиций 18 февраля очередная вылазка была предпринята в ночь на 22 февраля. Вражеская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать оборону в районе поселка Новотошковское Луганской области.

Как сообщило командование операции Объединенных сил, враг под огневым прикрытием из стрелкового оружия попытался выйти на позиции украинских военных. Но подразделения Объединенных сил своевременно выявили диверсантов и отбили атаку. В результате боевого столкновения диверсанты отступили, причем бросили на поле боя убитого российского наемника.

Напомним, 18 февраля вражеские формирования устроили попытку прорыва возле Золотого Луганской области. Украинским военным пришлось покинуть наблюдательный пост в серой зоне, называемый «позиция «Баня». Один украинский воин погиб, четверо получили ранения.

Фото khpg.org

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