Происшествия

В Киеве пьяный водитель иномарки врезался в магазин на заправке: эксклюзивные фото с места ЧП

Это ЧП произошло утром в субботу, 22 февраля, на столичной Большой окружной дороге, неподалеку от конечной остановки скоростного трамвая. Ранее на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки Audi столкнулась с маршруткой.

По словам очевидцев случившегося, водитель Volkswagen иностранной регистрации врезался в мини-маркет заправки «БРСМ». Только по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Повреждена лишь иномарка и стеклянная стена магазина.

По видимым признакам водитель был нетрезвый, и попытался сбежать с места случившегося. Но очевидцы молодого человека задержали и вернули в автомобиль, где он заснул, дожидаясь приезда полиции.

Прибывшие на место ДТП полицейские устанавливают причины случившегося, было ли превышение скорости. Также проверяется наличие алкоголя в крови водителя иномарки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вечером 21 февраля пьяный водитель сбил женщину на переходе в Ровенской области.

Фото специально для «ФАКТОВ» Василия Тальского

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