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Шарлота Лоуренс показала откровенное фото с Кайей Гербер: сеть в восторге
Известная американская модель и певица Шарлота Лоуренс показала поклонникам новое откровенное фото. На фото она позирует вместе с американской фотомоделью Кайей Гербер.
«Ох, как я люблю ее», — написала Лоуренс.
Поклонники активно комментируют фото в сети Instagram.
«Совершенство!» — написал один из них.
«Красивые!» — добавил второй.
«Жены», — прокомментировала фото одна из поклонниц.
Как писали «ФАКТЫ», на днях 18-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, порадовала своих фанатов откровенным селфи. На нем позирующая в ванной мисс Гербер предстает топлесс, прикрывая рукой обнаженную грудь.
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