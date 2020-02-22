Шоу-бизнес

Шарлота Лоуренс показала откровенное фото с Кайей Гербер: сеть в восторге

Известная американская модель и певица Шарлота Лоуренс показала поклонникам новое откровенное фото. На фото она позирует вместе с американской фотомоделью Кайей Гербер.

«Ох, как я люблю ее», — написала Лоуренс.

Поклонники активно комментируют фото в сети Instagram.

«Совершенство!» — написал один из них.

«Красивые!» — добавил второй.

«Жены», — прокомментировала фото одна из поклонниц.

Как писали «ФАКТЫ», на днях 18-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, порадовала своих фанатов откровенным селфи. На нем позирующая в ванной мисс Гербер предстает топлесс, прикрывая рукой обнаженную грудь.

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