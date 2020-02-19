18-летняя Кайя Гербер показала селфи в полуголом виде (фото)

Шоу-бизнес

18-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, порадовала своих фанатов откровенным селфи, которым поделилась на своей странице в Instagram. На нем позирующая в ванной мисс Гербер предстает топлес, прикрывая рукой обнаженную грудь.

Заодно Кайя показала несколько своих татуировок на своем теле. В комментариях поклонники модели отдавали должное ее красоте, однако многие считали, что татуировки — плохое украшение для девушки. «Ты так молода и так прекрасна! Тебе не нужны татуировки. Для чего? Зачем?», — написала одна женщина.

Ранее старшему брату Кайи Пресли, который тоже стал моделью, пришлось отбиваться от резкой критики после того, как он показал свою новую татуировку. Как писали «ФАКТЫ», 20-летний Пресли Гербер сделал тату прямо на лице — под правым глазом. Фанаты сочли, что этим он испортил свою привлекательную внешность.

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