Украина

В поселке Новые Санжары, где уже третьи сутки не стихают страсти по поводу размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя, люди настолько напуганы, что размели в аптеках все маски. И хотя они не защищают от опасного вируса, все же народ, видимо, хочет верить в чудо.

О ситуации с масками сообщила на своей странице в Facebook жительница Киева, уроженка Новосанжарского районе Ирина Земляная. Фотографию с объявлением на дверях аптеки ей сбросила мама, которой понадобился «Цитрамон». Женщина заметила, что сами фармацевты защищены масками.

Между тем, по словам главного врача Новосанжарской центральной районной больницы Ольги Гири, еще до создания здесь обсервации на Полтавщине был превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому она обратилась к правительству с просьбой обеспечить поселок в достаточном количестве противовирусными препаратами. Просьбу услышали, и уже сегодня в Новые Санжары должна прибыть партия препарата, который, по выводам специалистов из Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громшевского, «может эффективно ингибировать коронавирус COVID-19, поскольку он РНК-содержащий».

«Учитывая достаточно сложную и напряженную обстановку в Полтавской области, мы, конечно, согласились помочь. Во-первых, это поможет снять остроту ситуации, люди почувствуют заботу о них. Во-вторых, обеспечение препаратом групп риск — детей, пожилых людей и медперсонала — действительно поможет в профилактических целях», — заявил «Обозревателю» заместитель генерального директора фармацевтической компании доктор медицинских наук Александр Гриневич. Подчеркнув, что препарат будет доставлен в качестве гуманитарной помощи, которую, как известно, продавать нельзя.

Утешать обеспокоенных жителей Новых Санжар сегодня будет и известный врач-педиатр Евгений Комаровский, который, как известно, обращался к участникам митинга с просьбой приостановить истерику, назвав это «признаком неадекватности, недостатка интеллекта и отсутствия морали». В 15:00 состоится его встреча с желающими «разобраться с вирусами».

«Зря, что цела министр здравоохранения в Санжарах», — иронизирует по поводу просветительской лекции Ирина Земляная, указывая на то, что эти меры запоздалые.

Со вчерашнего вечера в Новых Санжарах находятся глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий и инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Напомним, 22 февраля Новые Санжары также посетит секретарь СНБО Алексей Данилов.

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