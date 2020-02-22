Украина

Вражеская диверсионная группа, пытавшаяся ночью атаковать украинские позиции у села Крымское на Бахмутской трассе, при отходе бросила своего раненого наемника. Тот потерял много крови, первой помощи не получил и потому не выжил.

О наемнике, подобранном украинскими бойцами, рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. При раненом нашли документы на имя Андрея Лазарева 2000 года рождения. Воевал он в 1-м батальоне 4-й мотострелковой бригады ВС РФ. У Лазарева найден автомат АК-74, гранаты и разгрузка российского производства.

«Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен», — рассказал Бутусов.

Журналист уточнил, что вылазку в район украинского опорного пункта предприняло то же вражеское подразделение, что атаковало позиции ВСУ 18 февраля.

Напомним, командование операции Объединенных сил, комментируя попытку вражеской ДРГ пробраться на украинские позиции уточнило, что никто из украинских военных не пострадал, а враг потерял убитым своего наемника.

Фото armyinform.com.ua

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