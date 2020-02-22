Украина

"Ребята, что с вашим юмором?": Малюська озадачил сеть новым фото

Министр юстиции Денис Малюська удивил сеть новым фото — в кадре он стоит вверх ногами и при этом читает книгу. По его словам, таким образом он отпраздновал успешную сдачу годового отчета правительства в Верховной Раде.

«Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать, — прокомментировал он снимок.

Также Малюська сопроводил фото хештегом «правительство технократов».

Комментаторы фото министра разделились на два лагеря — одни оценили его юмор, а другие, напротив, возмутились.

«Ботинки забыл снять, на стене черные следы останутся» — написал Вадим Сливенко.

«В этой стране нормальные люди кончились?» — поинтересовалась Елена Николаева.

«Так надо стоять в парламенте, чтобы кровь к мозгам приливала…», — зло посоветовала Оксана Булинская.

А вот Александр Илларионов пожелал министру удачи, не забыв предупредить о троллях.

А Макс Валерьев решил поинтересоваться, что не так с Facebook-сообществом, которое отказывается понимать юмор.

Напомним, ранее Малюська поиздевался над хейтерами, желающими его отставки, опубликовав фото своей обуви на пустом рабочем столе.

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