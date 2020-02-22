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«Такого стоило ожидать»: отказавшаяся от эвакуации из Уханя украинка отреагировала на события в Новых Санжарах
Харьковчанка Моника Рустамова, добровольно отказавшаяся от эвакуации из Китая в Украину, призналась журналистам, что была шокирована увиденным в Новых Санжарах на Полтавщине.
По ее словам, среди отправившихся в Украину была ее близкая подруга.
Тем не менее девушка утверждает, что предвидела подобную реакцию, отслеживая посты украинцев в соцсетях.
«Исходя из комментариев от наших соотечественников в соцсетях, такого и стоило ожидать. Дезинформация в интернете, связанная с вирусом, вызвала такую реакцию у людей. Если таковыми можно назвать тех, кто устраивал вчерашние „митинги“. Было страшно на это смотреть, тем более, когда в этом автобусе находился близкий мне человек», — рассказала Моника харьковскому интернет-ресурсу NewsRoom.
По мнению студентки, причиной случившегося в Новых Санжарах стала нехватка необходимых знаний у людей, а у некоторых из них — также сострадания и человечности.
Моника также объяснила, что самой главной причиной ее собственного отказа от эвакуации стало «отсутствие должной проверки здоровья перед посадкой в самолет».
Напомним, во время беспорядков на Полтавщине пострадали 9 полицейских, причем один из них получил серьезную черепно-мозговую травму.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!