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Общество и люди

«Такого стоило ожидать»: отказавшаяся от эвакуации из Уханя украинка отреагировала на события в Новых Санжарах

19:36 22 февраля 2020 946
«Такого стоило ожидать»: отказавшаяся от эвакуации из Уханя украинка отреагировала на события в Новых Санжарах
Инф. «ФАКТОВ»

Харьковчанка Моника Рустамова, добровольно отказавшаяся от эвакуации из Китая в Украину, призналась журналистам, что была шокирована увиденным в Новых Санжарах на Полтавщине.

По ее словам, среди отправившихся в Украину была ее близкая подруга.

Тем не менее девушка утверждает, что предвидела подобную реакцию, отслеживая посты украинцев в соцсетях.

«Исходя из комментариев от наших соотечественников в соцсетях, такого и стоило ожидать. Дезинформация в интернете, связанная с вирусом, вызвала такую реакцию у людей. Если таковыми можно назвать тех, кто устраивал вчерашние „митинги“. Было страшно на это смотреть, тем более, когда в этом автобусе находился близкий мне человек», — рассказала Моника харьковскому интернет-ресурсу NewsRoom.

По мнению студентки, причиной случившегося в Новых Санжарах стала нехватка необходимых знаний у людей, а у некоторых из них — также сострадания и человечности.

Моника также объяснила, что самой главной причиной ее собственного отказа от эвакуации стало «отсутствие должной проверки здоровья перед посадкой в самолет».

Напомним, во время беспорядков на Полтавщине пострадали 9 полицейских, причем один из них получил серьезную черепно-мозговую травму.

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