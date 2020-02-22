Происшествия

Смерть бизнесмена Старицкого в доме экс-министра: в полиции сделали важное заявление

В полиции Киевской области выступили с заявлением о ходе расследования смерти бизнесмена Сергея Старицкого, погибшего от огнестрельного ранения в селе Чайки Киево-Святошинского района.

Как следует из сообщения пресс-службы областного главка, после дополнительных экспертиз были получены данные о том, что самостоятельно застрелиться он не мог.

«Соответственно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано из самоубийства в умышленное убийство — часть 1 статьи 115 Уголовного Кодекса», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступил друг убитого бизнесмена Владимир Костерин, который сослался при этом на выводы независимых экспертов.

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