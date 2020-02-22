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Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция масс-старта на чемпионате мира
В воскресенье, 23 февраля, в итальянском Антхольце финиширует чемпионат мира по биатлону, на котором женская сборная Украины завоевала «бронзу» в эстафете. Программа состязаний завершится женской (12,5 км) и мужской (15 км) гонками с массовым стартом.
К сожалению, на обеих дистанциях, на старт которых выйдут по 30 биатлонисток и биатлонистов, Украина будет иметь лишь по одному представителю.
В женском масс-старте гонку под 22-м номером начнет Елена Пидгрушная, которая в Антхольце была четвертой в спринте и помогла нашей команде финишировать третьей в эстафете.
В гонке с массовым стартом у мужчин будем болеть за капитана украинской сборной Дмитрия Пидручного, у которого 27-й стартовый номер.
Прямую видеотрансляцию женского (в 13:30) и мужского (в 16:00) масс-стартов смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Также в прямом эфире гонки покажут «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Беларусь 5» и «Матч».
Отметим, что медальный зачет мирового первенства с 9 наградами возглавляет Норвегия (4 «золота», 2 «серебра», 3 «бронзы»), на втором месте Франция — 6 (3−1-2), на третьем Италия — 3 (2−1-0). Украина с одной «бронзой» делит с Австрией 8−9-ю позиции.
Добавим, что биатлонный сезон возобновится 5 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пидручный по итогам спринта на ЧМ вошел в топ-10.
Фото biathlon.com.ua
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!