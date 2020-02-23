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В США трагически погиб изобретатель, доказывавший, что Земля плоская (видео)

10:14 23 февраля 2020 276
В США трагически погиб изобретатель, доказывавший, что Земля плоская (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В США при запуске ракеты погиб 64-летний инженер-любитель Майк Фьюз. Инцидент произошел во время серии опытов, целью которых было доказать, что Земля на самом деле — плоская.

В сети появилось видео последних минут жизни мужчины.

У самодельного летательного аппарата неправильно сработал посадочный парашют, и часть ракеты вместе с испытателем на полной скорости врезалась в землю.

Отметим, что опыты Фьюза, которого называли «Безумным Майком», могли закончиться печально еще в 2018 году, когда после посадки экспериментального транспортного средства он сильно повредил спину.

Напротив, намного более удачливый «коллега» Фьюза, бизнесмен и изобретатель Илон Маск поразил сеть оптимистичным видео. Он исполнил зажигательный танец во время открытия нового завода по производству Tesla-3 в Шанхае (церемония состоялась до первых жертв смертельном коронавирусе).

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