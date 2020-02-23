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«Челси» — «Бавария»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
Во вторник, 25 февраля, на знаменитой арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (в 22:00) состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между действующим победителем Лиги Европы английским «Челси» и сильнейшим клубом Германии «Баварией».
Онлайн-трансляция «Челси» — «Бавария»
За годы выступлений в еврокубках английский и немецкий гранды пересекались друг с другом трижды, причем два раза — в финалах. В 2005-м в четвертьфинале Лиги чемпионов удачливее по сумме двух встреч оказался «Челси» (4:2 — в Лондоне, 2:3 — в Мюнхене). В 2012-м в решающем матче ЛЧ в… Мюнхене удача снова улыбнулась лондонцам — 1:1 (по пенальти — 4:3). «Бавария» поквиталась с обидчиком в пражском поединке за Суперкубок УЕФА — 2:2 (по пенальти — 5:4).
Кстати, летом 2017-го пути команд из Лондона и Мюнхена пересеклись на Международном турнире чемпионов в далеком Сингапуре, где «Бавария» обыграла «Челси» — 3:2.
Отечественные и зарубежные букмекеры в противостоянии команд Фрэнка Лэмпарда и Ханса-Дитера Флика отдают предпочтение немцам, принимая ставки на поединок с такими коэффициентами.
«Фаворит Спорт»: победа «Челси» — 4,20, ничья — 3,95, выигрыш «Баварии» — 1,78.
William Hill: победа «Челси» — 4,20, ничья — 3,90, выигрыш «Баварии» — 1,80.
«Марафон»: победа «Челси» — 4,40, ничья — 4,15, выигрыш «Баварии» — 1,80.
1хBet: победа «Челси» — 4,24, ничья — 4,1, выигрыш «Баварии» — 1,85.
«Париматч»: победа «Челси» — 4,20, ничья — 4,10, выигрыш «Баварии» — 1,80.
Bet365: победа «Челси» — 4,00, ничья — 4,00, выигрыш «Баварии» — 1,80.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время домашнего матча «Баварии» на стадионе умерла 14-месячная девочка.
Фото Getty Images
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.