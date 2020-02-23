Украина

"Вчера Сталин, сегодня Путин": в Турции требовали вернуть Украине Крым

В Турции, где накануне произошло разрушительное землетрясение, состоялся митинг-протест против временной оккупации Россией украинского Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Генеральное консульство Украины.

«В Стамбуле состоялся митинг-протест против оккупации Россией Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.

Организатором акции протеста в центре столицы страны Стамбула выступил Крымскотатарский центр. В митинге участие представители крымскотатарских, тюркских и украинских союзов.

Участники держали плакаты с надписями: «Вчера Сталин, сегодня Путин», «Останови преступление Кремля, верни украденное», «Крымские татары не сдадутся» и другие.

«Уже 6 лет наши соотечественники находятся в очень трудном положении — они не имеют возможности соблюдать свои обычаи, свободно исповедовать свою веру, учиться на своем языке. Сейчас крымские татары, живущие в Крыму, подвергаются гонениям из-за своей национальности и религии», — написала в сообщении о проведении митинга Алия Усенова.

Также участники мероприятия протестовали против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR.

Напомним, посольство США в Украине призвало Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине. В частности, дипломаты заявили, что контролируемые Россией «суды» не имеют права продолжать задержания крымскотатарских активистов в Симферополе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что страны Евросоюза — члены Совета Безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша после заседания Совбеза заявили о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, осудив незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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