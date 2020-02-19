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Страны ЕС выступили в поддержку Украины в Совбезе ООН
Страны Евросоюза — члены Совета безопасности ООН после заседания Совбеза, на котором обсуждалось выполнение Минских соглашений, выступили с заявлением в поддержку Украины.
Совместное заявление зачитал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, передает Укринформ.
«Страны ЕС — нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых «ДНР» и «ЛНР», нарушает фундаментальные принципы международного права, вследствие чего 3,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите.
Страны ЕС в Совбезе ООН также приветствовали результаты Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года, где было подтверждено, что Минские договоренности должны лежать в основе дальнейшей работы по разрешению конфликта.
Напомним, во время заседания Совбеза ООН представитель США заявила о том, что Россия оккупировала украинский Крым и вызвала конфликт на востоке. Дипломат отметила позитивные усилия Украины и подчеркнула, что Россия продолжает финансировать боевиков и назвала обострение 18 февраля на Донбассе очередным нарушением минских договоренностей со стороны России. Она подтвердила позицию США, поддерживающую Украину и осуждающую действия России.
Представитель Германии напомнил о том, что 18 февраля — 5 лет с момента боевых действий в Дебальцево, и сказал, что Россия продолжает нарушать минские соглашения. Он ответил представителю России, который в начале заседания обвинил Украину в нарушении минских соглашений, сказав, что ситуация как раз обратная — Россия полностью ответственна за продолжающиеся боевые действия на Донбассе, в том числе — за сегодняшнее обострение.
Представитель Великобритании обвинила Россию в том, что та пытается ввести в заблуждение мировое сообщество относительно ситуации на Донбассе, и выразила согласие с позицией Германии. Она отметила, что цель России — контролировать ситуацию в Украине. Представитель Великобритании сообщила о фактах наличия у боевиков современного российского оружия, а также заявила, что инициатором боевых действий на Донбассе является Россия, которая продолжает подпитывать конфликт.
Представитель Эстонии подверг резкой критике сегодняшнее обострение в Луганской области. Он назвал нападение вооруженных формирований финансируемых Россией боевиков очередной главой в агрессии РФ против территориальной целостности Украины. Он отметил, что Россия продолжает нарушать минские соглашения. Он призвал РФ вывести войска с оккупированных территорий и перестать оказывать политическое давление на Украину.
Представитель Франции рассказал о позитивных изменениях, произошедших в последнее время, таких как встреча в нормандском формате и обмен пленными. Он призвал Россию использовать свое влияние на боевиков, ни разу не упомянув о прямой ответственности РФ за войну на Донбассе. При этом представитель Франции выразил поддержку его страны в отношении Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель Украины Сергей Кислица во время выступления рассказал о нападении на позиции украинской армии со стороны российских оккупационных сил, отметив, что Кремль продолжает политику эскалации на Донбассе.
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