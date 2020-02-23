24.29 / 24.47 26.27 / 26.57
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Турции произошло разрушительное землетрясение: есть жертвы (видео)

17:19 23 февраля 2020 215
Землетрясение
Инф. «ФАКТОВ»

Мощное землетрясение, эпицентр которого был расположен на территории Ирана, произошло в Турции. Значительные разрушения имели место в турецкой провинции Ван. Погибло не менее девяти человек, еще 37 — пострадали.

Землетрясение произошло 23 февраля в 1:26 ночи по местному времени в районе Деребучак (Иран) на глубине 14,76 км. Магнитуда подземных толчков составляла 5,7 балла, пишет Апостроф.

На востоке Турции многие здания были повреждены, люди оказались под завалами. В пострадавший от землетрясения регион отправлены спасатели. Тем временем новые подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в центральной турецкой провинции Конья.

Как писали «ФАКТЫ», это уже не первое землетрясение в Турции за последнее время. Так, 24 января в Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло свыше двадцати человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День ангела Галины

День ангела Галины: красивые поздравления и открытки

Бойко

На Кировоградщине погиб известный волонтер: в сети скорбят

Землетрясение

В Турции произошло разрушительное землетрясение: есть жертвы (видео)

февраль

Очень сильный ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о циклоне из Германии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер