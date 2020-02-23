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В Турции произошло разрушительное землетрясение: есть жертвы (видео)
Мощное землетрясение, эпицентр которого был расположен на территории Ирана, произошло в Турции. Значительные разрушения имели место в турецкой провинции Ван. Погибло не менее девяти человек, еще 37 — пострадали.
Землетрясение произошло 23 февраля в 1:26 ночи по местному времени в районе Деребучак (Иран) на глубине 14,76 км. Магнитуда подземных толчков составляла 5,7 балла, пишет Апостроф.
На востоке Турции многие здания были повреждены, люди оказались под завалами. В пострадавший от землетрясения регион отправлены спасатели. Тем временем новые подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в центральной турецкой провинции Конья.
Как писали «ФАКТЫ», это уже не первое землетрясение в Турции за последнее время. Так, 24 января в Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло свыше двадцати человек.
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