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Мир

Спасение при помощи пинков и мата: серфер остался в живых, оскорбив акулу и ударив ее в глаз

23:56 23 февраля 2020 211
Акула и серфер
Инф. «ФАКТОВ»

Встреча с акулами нередко заканчивается трагически для любителей отдыха на воде. В то же время встречаются случаи, когда человеку удается спастись от зубов морского хищника.

Об одном из таких инцидентов рассказывает Sky News.

Дело происходило в Новой Зеландии, на пляже Паунуи.

60-летний сёрфер Ник Миноуг из Окленда рассказал, что во время скольжения по волнам на него напала акула, зажав зубами часть доски для сёрфа. Очевидно, морской хищник принял ее за «продолжение» человека.

До этого мужчина слышал о том, что акулы боятся ударов по глазам и носу, и решил применить этот приём на практике.

Он закричал на акулу матом, прицелился и ударил ей в направлении глаза, однако промахнулся.

«Затем я отвёл кулак назад, крикнул „Убирайся!“ снова и ударил точно в глаз. Глаз у неё довольно большой, в три кулака (размером)», — поделился впечатлениями сёрфер.

По словам Миноуга, удар возымел действие на хищника: акула разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан.

Мужчина благополучно добрался до берега. Он отметил, что отделался незначительными порезами, а ситуация могла обернуться худшими последствиями.

В 2017 году сёрфер в Австралии также спасся от нападения большой белой акулы, ударив хищника.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случаях, когда встречи с акулами заканчивались более ужасным исходом: на острове Реюньон в Индийском океане хищник съел туриста: в желудке обитателя морских глубин нашли лишь руку с обручальным кольцом.

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