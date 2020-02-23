- 00:50 "Обнаружена группа стран с рисками заражения": Гончарук сделал тревожное заявление о коронарусе
- 00:29 Называла "своим парнем" и признавалась в любви: 33-летняя учительница совратила 14-летнего ученика
- 23.02 23:56 Спасение при помощи пинков и мата: серфер остался в живых, оскорбив акулу и ударив ее в глаз
- 23.02 23:52 Масленица 2020: душевные поздравления и яркие открытки
- 23.02 23:20 "Вчера Сталин, сегодня Путин": в Турции требовали вернуть Украине Крым
- 23.02 23:13 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 23.02 23:00 “ВАЗ” перевернулся на крышу и загорелся: опубликованы фото серьезной аварии в Киеве
- 23.02 22:27 Секретарь СНБО пообещал ежедневно рассказывать о здоровье отправленных на карантин в Новых Санжарах
- 23.02 22:03 "Праздничный" салют из гаубицы напугал жителей Донецка
- 23.02 21:38 Экс-министр Кожара может стать обвиняемым: СМИ сообщили новые подробности о гибели Старицкого
- 23.02 21:37 Гол Марлоса пяткой на 94-й минуте принес «Шахтеру» победу над «Десной»: видеообзоры матчей ЧУ
- 23.02 21:19 В Закарпатье задержали торговца живым товаром для борделей Европы
Спасение при помощи пинков и мата: серфер остался в живых, оскорбив акулу и ударив ее в глаз
Встреча с акулами нередко заканчивается трагически для любителей отдыха на воде. В то же время встречаются случаи, когда человеку удается спастись от зубов морского хищника.
Об одном из таких инцидентов рассказывает Sky News.
Дело происходило в Новой Зеландии, на пляже Паунуи.
60-летний сёрфер Ник Миноуг из Окленда рассказал, что во время скольжения по волнам на него напала акула, зажав зубами часть доски для сёрфа. Очевидно, морской хищник принял ее за «продолжение» человека.
До этого мужчина слышал о том, что акулы боятся ударов по глазам и носу, и решил применить этот приём на практике.
Он закричал на акулу матом, прицелился и ударил ей в направлении глаза, однако промахнулся.
«Затем я отвёл кулак назад, крикнул „Убирайся!“ снова и ударил точно в глаз. Глаз у неё довольно большой, в три кулака (размером)», — поделился впечатлениями сёрфер.
По словам Миноуга, удар возымел действие на хищника: акула разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан.
Мужчина благополучно добрался до берега. Он отметил, что отделался незначительными порезами, а ситуация могла обернуться худшими последствиями.
В 2017 году сёрфер в Австралии также спасся от нападения большой белой акулы, ударив хищника.
Ранее «ФАКТЫ» писали о случаях, когда встречи с акулами заканчивались более ужасным исходом: на острове Реюньон в Индийском океане хищник съел туриста: в желудке обитателя морских глубин нашли лишь руку с обручальным кольцом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!