Происшествия

Смертельный наезд на пешехода в Киеве: под колесами джипа погиб молодой мужчина

После двух дорожно-транспортных происшествий в Киеве в течение воскресенья, 23 февраля, вечер, к сожалению, продолжил эту печальную традицию.

На выезде из столицы, примерно в 50 метрах от Бориспольской площади, Jeep совершил смертельный наезд на пешехода.

Произошел инцидент около 23.00, прямо над подземным переходом.

Мощная машина двигалась в крайнем левом ряду в сторону Борисполя, когда перед ней на проезжую часть внезапно выскочил пешеход.

Водитель, скорее всего, пытался избежать столкновения, но ему это не удалось. Машина остановилась через 400 метров от места ДТП.

Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть пешехода. Погибшему было 32 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в самом Борисполе в воскресенье на нерегулируемом пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пешехода, и затем протянул его несколько метров.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter