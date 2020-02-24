Происшествия

В Киеве на улице Курнатовского маршрутка с пассажирами таранила джип

Воскресный день 23 февраля выдался в Киеве «урожайным» на дорожно-транспортные происшествия. Так, помимо аварии с пострадавшими на проспекте Соборности еще одно ДТП случилось на улице Курнатовского, где возле ресторана столкнулись маршрутка и внедорожник.

Водитель «Богдана» рассказал нашему корреспонденту на месте происшествия, что его маршрутка двигалась в сторону Броварского проспекта, а в салоне было два десятка пассажиров.

Внезапно на дорогу со стоянки выехал внедорожник Toyota.

Его появление было очень неожиданным, два транспортных средства столкнулись, и легковой автомобиль от удара оказался на трамвайных путях.

Двоих пассажиров маршрутки забрала скорая.

У водителя Toyota своя версия. Он утверждает, что когда выезжал со стоянки, маршрутный автобус был далеко.

«Маршрутка, которая меня ударила, находилась в левом ряду. Почему перестроилась и ударила, я не знаю», - сказал он.

Отметим, что участникам ДТП относительно «повезло», что в тот момент, когда оно произошло, на рельсах, не было трамваев.

В то же время, в связи с тем, что в этом происшествии пострадали люди, виновника ДТП будет устанавливать следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Борисполе на нерегулируемом пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и протянул его несколько метров. К счастью, мужчина остался жив.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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