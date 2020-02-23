- 19:48 Трамп признался, что хочет примирения Украины с Россией
- 19:29 В российском зоопарке льву устроили День защитника Отечества: в соцсетях смеются
- 19:19 Масленица 2020: чего нельзя делать всю праздничную неделю и как ее провести
- 19:06 Гол Марлоса пяткой на 94-й минуте принес «Шахтеру» победу над «Десной»: видеообзоры матчей ЧУ
- 18:39 В Борисполе легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе: момент попал на видео (18+)
- 17:54 Так рекомендует ВОЗ: в Минздраве сделали важное заявление о карантине в Новых Санжарах
- 17:51 Финал Кубка легенд в Москве между Россией и командой украинца Воронина закончился скандалом
- 17:30 Очень сильный ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о циклоне из Германии
- 17:19 В Турции произошло разрушительное землетрясение: есть жертвы
- 17:07 На Кировоградщине погиб известный волонтер: в сети скорбят
- 16:55 Биатлон в Антхольце: Пидгрушная по итогам масс-старта получила штраф от организаторов ЧМ
- 16:46 24 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит проктолог Владимир Андриец
В Борисполе легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе: момент попал на видео (18+)
В Борисполе на нерегулируемом пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и протянул его несколько метров. К счастью, мужчина остался жив. Ранее под Днепром на пешеходном переходе авто снесло мать с ребенком.
Видео опубликовал «Киев Оперативный».
На ролике видно, как мужчина-пешеход идет по зебре. Его пропускают все автомобили, кроме красной машины, которая двигалась со скоростью явно не 50 километров в час.
Пользователи Facebook пишут, что в этом опасном месте часто происходят ДТП и о том, что на трассе в шесть полос необходимы светофоры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Киеве на Борщаговской, а также об аварии в Ирпене под Киевом, где автомобиль сбил двух девушек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!