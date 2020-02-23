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Происшествия

В Борисполе легковушка сбила мужчину на пешеходном переходе: момент попал на видео (18+)

18:39 23 февраля 2020 322
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Борисполе на нерегулируемом пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и протянул его несколько метров. К счастью, мужчина остался жив. Ранее под Днепром на пешеходном переходе авто снесло мать с ребенком.

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

На ролике видно, как мужчина-пешеход идет по зебре. Его пропускают все автомобили, кроме красной машины, которая двигалась со скоростью явно не 50 километров в час.

Пользователи Facebook пишут, что в этом опасном месте часто происходят ДТП и о том, что на трассе в шесть полос необходимы светофоры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Киеве на Борщаговской, а также об аварии в Ирпене под Киевом, где автомобиль сбил двух девушек.

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