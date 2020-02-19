24.26 / 24.49 26.23 / 26.58
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
«Фарфоровые» истории
24 февраля 2020
МАЛЕНЬКИЕ ДРУЗЬЯ
МАЛЕНЬКИЕ ДРУЗЬЯ


Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1994

Скульптор: Salvador Debón

Размер: 15×11 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Едва ли не каждый день, открывая ленту новостей, с ужасом встречаю очередное сообщение о диких проступках малолетних школьников. То несколько девчонок, подстерегая одноклассницу, набрасываются на неё, валят на землю и с истошными криками, подзадоривая друг друга, начинают таскать за волосы и бить кулаками по лицу. То мальчики и девочки (прилично одетые и, судя по всему, весьма ухоженные) сбивают с ног несчастного беспомощного бомжа и начинают издеваться над ним так, как даже не всякий опытный садист сумеет… Откуда это у них? Кто их этому учит? С кого они берут пример?

Мне давно уже хочется часть своих историй выставлять под рубрикой ''Прописные истины''. Ведь есть вещи настолько очевидные, что напоминать о них порой даже неловко. А если не напоминать… Наблюдая за тем, что происходит вокруг, и видя, как на происходящее реагируют взрослые, являющиеся для них моральными авторитетами, дети и себе потихоньку начинают перенимать повадки жестокого и животного мира — прав тот, кто сильнее; не пойман — не вор и тому подобное. Так не всегда было. И так не всегда будет. Но пока всё обстоит весьма плачевно. И на этом фоне тем пронзительнее воспринимаются прописные истины, о которых мне хочется делиться с вами, друзья мои, снова и снова.

В одном небольшом лондонском зоомагазине всегда можно было купить маленьких котят. Зная об этом, мальчик лет восьми, зашёл посмотреть на пушистые клубочки, копошащиеся в большой корзине у входа. А заодно и поинтересоваться, сколько стоит такое попискивающее чудо. Продавец уточнил цену — от 3 до 5 фунтов. И, дабы показать товар лицом, выпустил котят на толстый ковёр.

- А сколько стоит вот этот, беленький с чёрными ушками и носиком?

- Этот тебе вряд ли подойдёт. Ты ведь уже заметил, наверное, как он тянет заднюю лапку… Это у него уже на всю жизнь. Выбери себе любого другого.

- Нет, — решительно возразил юный посетитель. — Мне нужен именно этот!

- Я бы на твоём месте не стал так упорствовать. Посуди сам, ведь он никогда не сможет бегать, как все, играть, как все. Зачем тебе эта обуза? Если ты настаиваешь на нём, то я готов просто подарить тебе его. Или продать по самой низкой цене.

- Я хочу заплатить за него полную цену. Правда, у меня нет с собой таких денег. Поэтому я прийду за ним завтра… А что касается того, что он никогда не сможет бегать, как все, то ведь и я, мистер, уже никогда не смогу, как все, бегать.

С этими словами малыш приподнял правую штанину — и взору продавца открылась искорёженная, очевидно, недавней травмой нога, закреплённая какими-то блестящими металлическими спицами.

- Этому котёнку нужен кто-то, кто бы мог понять, как ему ему тяжело, и готов поддержать его в любую минуту.

В глазах пожилого продавца стояли слёзы. Несколько слов, которые он смог произнести в ответ, дались ему с трудом:

- Я буду молиться, сынок, за то, чтобы у всех котят были такие друзья, как ты…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Масленица

С Масленицей 2020: красивые открытки и поздравления

Евгений Лесной

Украинский журналист в прямом эфире признался, что у него ВИЧ: его поддержали в соцсети

Масленица

Масленица 2020: поздравления и открытки

медцентр в Новых Санжарах

Украинцы не знают, чего им бояться: Зеленскому указали на серьезный провал с коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер