24 февраля 2020

Едва ли не каждый день, открывая ленту новостей, с ужасом встречаю очередное сообщение о диких проступках малолетних школьников. То несколько девчонок, подстерегая одноклассницу, набрасываются на неё, валят на землю и с истошными криками, подзадоривая друг друга, начинают таскать за волосы и бить кулаками по лицу. То мальчики и девочки (прилично одетые и, судя по всему, весьма ухоженные) сбивают с ног несчастного беспомощного бомжа и начинают издеваться над ним так, как даже не всякий опытный садист сумеет… Откуда это у них? Кто их этому учит? С кого они берут пример?

Мне давно уже хочется часть своих историй выставлять под рубрикой ''Прописные истины''. Ведь есть вещи настолько очевидные, что напоминать о них порой даже неловко. А если не напоминать… Наблюдая за тем, что происходит вокруг, и видя, как на происходящее реагируют взрослые, являющиеся для них моральными авторитетами, дети и себе потихоньку начинают перенимать повадки жестокого и животного мира — прав тот, кто сильнее; не пойман — не вор и тому подобное. Так не всегда было. И так не всегда будет. Но пока всё обстоит весьма плачевно. И на этом фоне тем пронзительнее воспринимаются прописные истины, о которых мне хочется делиться с вами, друзья мои, снова и снова.

В одном небольшом лондонском зоомагазине всегда можно было купить маленьких котят. Зная об этом, мальчик лет восьми, зашёл посмотреть на пушистые клубочки, копошащиеся в большой корзине у входа. А заодно и поинтересоваться, сколько стоит такое попискивающее чудо. Продавец уточнил цену — от 3 до 5 фунтов. И, дабы показать товар лицом, выпустил котят на толстый ковёр.

- А сколько стоит вот этот, беленький с чёрными ушками и носиком?

- Этот тебе вряд ли подойдёт. Ты ведь уже заметил, наверное, как он тянет заднюю лапку… Это у него уже на всю жизнь. Выбери себе любого другого.

- Нет, — решительно возразил юный посетитель. — Мне нужен именно этот!

- Я бы на твоём месте не стал так упорствовать. Посуди сам, ведь он никогда не сможет бегать, как все, играть, как все. Зачем тебе эта обуза? Если ты настаиваешь на нём, то я готов просто подарить тебе его. Или продать по самой низкой цене.

- Я хочу заплатить за него полную цену. Правда, у меня нет с собой таких денег. Поэтому я прийду за ним завтра… А что касается того, что он никогда не сможет бегать, как все, то ведь и я, мистер, уже никогда не смогу, как все, бегать.

С этими словами малыш приподнял правую штанину — и взору продавца открылась искорёженная, очевидно, недавней травмой нога, закреплённая какими-то блестящими металлическими спицами.

- Этому котёнку нужен кто-то, кто бы мог понять, как ему ему тяжело, и готов поддержать его в любую минуту.

В глазах пожилого продавца стояли слёзы. Несколько слов, которые он смог произнести в ответ, дались ему с трудом:

- Я буду молиться, сынок, за то, чтобы у всех котят были такие друзья, как ты…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.