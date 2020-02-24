«Наполи» – «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 25 февраля, итальянский «Наполи» примет на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе каталонскую «Барселону» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка между подопечными Дженнаро Гаттузо и Кике Сетьена, за которой вы сможете следить в этой новости.

Меры предосторожности

В связи с угрозой распространения коронавируса в Италии, где зафиксировано более 100 случаев инфицирования и уже умерло два человека, все игроки, тренеры и сотрудники «Барселоны», которые приедут в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», принудительно пройдут процедуру измерения температуры тела. В случае обнаружения жара больные будут немедленно направлены в больницу.

Арбитр из Германии

Комитет арбитров УЕФА назначил на матч бригаду рефери из Германии во главе с опытнейшим 44-летним Феликсом Брыхом, в послужном списке которого финалы Лиги Европы-2014 между «Севильей» и «Бенфикой», а также Лиги чемпионов-2017 между «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

С «Барселоной» юрист по профессии пересекался шесть раз, и в половине матчей каталонцы победили (еще было зафиксировано две ничьи и одно поражение), а также работал на четырех матчах с участием «Наполи», в которых неаполитанцы по два раза выиграли и проиграли.

44-летний Феликс Брых

«Наполи» и «Барселона» в серии А и примере

Неаполитанцы, несмотря на бушующий в Италии коронавирус, в связи с чем отменяются матчи чемпионата страны, свой поединок серии А все же сыграл в пятницу, обыграв на выезде «Брешию» — 2:1 (Инсинье, 50, с пенальти, Руис, 54 — Чансельор, 26). Благодаря этой победе подопечные Дженнаро Гаттузо вышли на еврокубковое шестое место, сравнявшись по очкам (по 36) с «Миланом» (правда, когда свои матчи 25-го тура сыграют все команды, их могут опередить «Верона» и «Парма»).

Что касается «Барселоны», то каталонцы в последнем туре разгромили на своем поле «Эйбар», причем четыре мяча забил Лионель Месси, — 5:0 (Месси, 14, 37, 40, 87, Артур, 89). Эта победа позволяет «блау-гранас» возглавлять турнирную таблицу с 55 очками, опережаю ближайших преследователей из мадридского «Реала» на два балла. При этом аргентинская звезда каталонцев уверенно возглавляет гонку бомбардиров, забив уже 18 мячей (у Карима Бензема из «Реала», идущего вторым в рейтинге снайперов, 13 точных ударов).

Пока только в товарищеских матчах

Несмотря на то, что у обоих клубов богатая история выступлений в еврокубках, на международной арене в официальных турнирах они не пересекались. Каталонцы и неаполитанцы провели между собой лишь четыре товарищеских матча, в которых трижды сильнее оказывались «блау-гранас», еще в одном случае успех праздновали «партенопейцы» (при общей разнице мячей — 11:2).

Состав «Барселоны» дороже на 380 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Барселоны» дороже общей рыночной стоимости футболистов «Наполи» на 381,6 млн евро (1,07 млрд против 688,40 млн).

Среди самых дорогих футболистов неаполитанцев — травмированный сенегальский защитник Калиду Кулибали (75 млн евро), капитан команды полузащитник Лоренцо Инсинье и его коллега по амплуа испанец Фабиан Руис (оба — 60 млн), а также еще один игрок средней линии португалец Аллан (50 млн).

В составе «Барселоны» наивысшая трансферная стоимость у аргентинца Лионеля Месси (140 млн), за ним идут чемпион мира французский полузащитник Антуан Гризманн (120 млн), немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген и голландский полузащитник Фрэнки де Йонг (оба — 90 млн), а также травмированный французский хавбек Усман Дембеле (75 млн).

Стадион «Сан-Паоло»

Арена была построена в 1959 году, а уже через год принимала у себя некоторые игры в рамках Олимпиады, проходившей в Риме. После постройки вмещал 80 тысяч зрителей, рекорд посещаемости был установлен в декабре 1974 года, когда матч между «Наполи» и «Ювентусом» собрал 90 736 зрителей.

За свою историю пережил несколько реконструкций, и сейчас готов принять 55 тысяч людей. Это третий по вместимости стадион в Италии после «Сан-Сиро» в Милане (почти 76 тысяч) и «Стадио Олимпико» в Риме (70,5 тысяч).

«Сан-Паоло» – третий по вместимости стадион Италии

Есть у стадиона и свою «изюминка». С 2010 года диктором «Стадио Олимпико» является Даниэле Беллини по прозвищу «Децибел». Оно и неудивительно — предлагаем вам самим послушать…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Наполи» — «Барселона».

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Наполи», ФК «Барселона»

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