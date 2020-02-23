Где смотреть онлайн «Наполи» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 25 февраля, в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», способном вместить 55 тысяч зрителей, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и каталонской «Барселоной». Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция «Наполи» — «Барселона»

Неаполитанцы, несмотря на бушующий в Италии коронавирус, в связи с чем отменяются матчи чемпионата страны, свой поединок серии А все же сыграл в пятницу, обыграв на выезде «Брешию» — 2:1 (Инсинье, 50, с пенальти, Руис, 54 — Чансельор, 26). Благодаря этой победе подопечные Дженнаро Гаттузо вышли на еврокубковое шестое место, сравнявшись по очкам (по 36) с «Миланом» (правда, когда свои матчи 25-го тура сыграют все команды, их могут опередить «Верона» и «Парма»).

Что касается «Барселоны», то каталонцы в последнем туре разгромили на своем поле «Эйбар», причем четыре мяча забил Лионель Месси, — 5:0 (Месси, 14, 37, 40, 87, Артур, 89). Эта победа позволяет «блау-гранас» возглавлять турнирную таблицу с 55 очками, опережаю ближайших преследователей из мадридского «Реала» на два балла. При этом аргентинская звезда каталонцев уверенно возглавляет гонку бомбардиров, забив уже 18 мячей (у Карима Бензема из «Реала», идущего вторым в рейтинге снайперов, 13 точных ударов).

Отметим, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Италии, где зафиксировано более 100 случаев инфицирования и уже умерло два человека, все игроки, тренеры и сотрудники «Барселоны», которые приедут в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», принудительно пройдут процедуру измерения температуры тела. В случае обнаружения жара больные будут немедленно направлены в больницу.

В прямой трансляции на территории Украины матч «Наполи» — «Барселона» покажет телеканал «Футбол 2» (начало — в 22:00). Перед вечером поединков самого престижного клубного турнира Европы (в 21:15) и после их окончания в эфир телеканала «Футбол 1» выйдет программа «Ночь Лиги чемпионов». Также в прямом эфире смотрите трансляцию со стадиона «Сан-Паоло» на канале «Матч! Футбол 1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Барселоны» Андрес Иньеста стал обладателем Суперкубка Японии, выиграв 37-й трофей в карьере.

Фото Getty Images

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