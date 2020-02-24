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17-летняя украинская теннисистка выиграла третий трофей в карьере на турнире в Египте (фото)
Юная украинская теннисистка Марта Костюк (141-я позиция в мировом женском рейтинге) выиграла турнир в столице Египта Каире с призовым фондом 60 тысяч долларов.
На пути к решающему матчу 17-летняя киевлянка провела четыре поединка, в которых не отдала соперницам ни одного сета (в том числе в противостоянии со второй «сеянной» россиянкой Варварой Грачевой и своей соотечественницей Дарьей Снигур), а в финале разгромила за 54 минуты Алену Большову, выступающую под флагом Испании, — 6:1, 6:0.
Примечательно, что триумфом в одиночном разряде Марта не ограничилась и выиграла еще и парный турнир. Вместе с россиянкой Камиллой Рахмановой наша соотечественница обыграла в финале дуэт Паула Каня (Польша) / Анастасия Шошина (Украина) — 6:3, 2:6, 10:6.
Отметим, что это уже третья победа на турнирах в карьере Костюк. Ранее она выигрывала соревнования в венгерском Дунакеси в 2017-м и в австралийском Берни в феврале 2018-го.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Дарья Снигур выиграла дебютный турнир во взрослом теннисе, триумфовав в Израиле.
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