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Спорт

17-летняя украинская теннисистка выиграла третий трофей в карьере на турнире в Египте (фото)

8:09 24 февраля 2020 38
Марта Костюк
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Юная украинская теннисистка Марта Костюк (141-я позиция в мировом женском рейтинге) выиграла турнир в столице Египта Каире с призовым фондом 60 тысяч долларов.

На пути к решающему матчу 17-летняя киевлянка провела четыре поединка, в которых не отдала соперницам ни одного сета (в том числе в противостоянии со второй «сеянной» россиянкой Варварой Грачевой и своей соотечественницей Дарьей Снигур), а в финале разгромила за 54 минуты Алену Большову, выступающую под флагом Испании, — 6:1, 6:0.

Победительнице турнира в Каире вручили кубок в виде бюста Нефертити

Примечательно, что триумфом в одиночном разряде Марта не ограничилась и выиграла еще и парный турнир. Вместе с россиянкой Камиллой Рахмановой наша соотечественница обыграла в финале дуэт Паула Каня (Польша) / Анастасия Шошина (Украина) — 6:3, 2:6, 10:6.

Отметим, что это уже третья победа на турнирах в карьере Костюк. Ранее она выигрывала соревнования в венгерском Дунакеси в 2017-м и в австралийском Берни в феврале 2018-го.

Последний раз Костюк побеждала на турнире в Берни два года назад

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Дарья Снигур выиграла дебютный турнир во взрослом теннисе, триумфовав в Израиле.

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