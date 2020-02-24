В Черное море вошел американский ракетный эсминец Ross (фото)

Украина

Эсминец USS Ross шестого флота ВМС США, посещавший Одессу в декабре 2019 года, вновь вошел в акваторию Черного моря. Об этом говорится в официальном сообщении командования американского флота, с уточнением даты захода — 23 февраля. «USS Ross начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе», — сказано в сообщении.

Напомним, в 2016 году эсминец USS Ross участвовал в международных учениях «Си Бриз» и несколько дней был ошвартован у причала Одесского порта. Заход эсминца в Одессу в декабре минувшего года стал пятнадцатый визитом военных кораблей НАТО в Украину в 2019 году.

В то же время Национальный центр управления обороны России заявил, что Черноморский флот будет следить за вошедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем. В распространенном официальном пресс-релизе ведомства утверждается, что судно оснащено крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца Ross ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится, в частности, в сообщении.

Уточняется, что до прибытия в акваторию Черного моря корабль был размещен на постоянной основе в Европе, на испанской военной базе в Рота.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессу заходила группа кораблей НАТО, принимавших участие в патрулировании в Средиземном море, а также ракетный эсминец USS Porter (DDG-78).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter