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Шоу-бизнес

Знаменитая 40-летняя супермодель показала своего новорожденного первенца (фото)

10:06 24 февраля 2020 605
Петра Немцова
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Знаменитая чешская супермодель Петра Немцова, которая впервые стала мамой 15 ноября прошлого года, показала своего сына Бодхи. Ее семейные фотографии опубликовало издание Hello!.

Мальчик родился на шесть недель раньше срока. Петре, мечтавшей о естественных родах, пришлось делать кесарево сечение. Но, по счастью, все обошлось. Сейчас семья проживает в Доминиканской Республике.

Немцова вышла замуж за предпринимателя Бенджамина Ларретче летом 2019 года.

Петра, которая начала успешную карьеру модели в 16 лет, в конце декабря 2004 года со своим тогдашним бойфрендом, фотографом Симоном Атли, отдыхала на острове Пхукет в Таиланде, когда произошло сильнейшее цунами, унесшее жизни более 200 000 человек — в том числе и Атли. Сама она чудом спаслась, просидев на верхушке пальмы более восьми часов, пока ее не нашли спасатели. Чешка получила тяжелые травмы и вернулась в модельный бизнес только в 2006 году, снявшись для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit.

В 2005 году Петра Немцова основала фонд The Happy Hearts Fund, целью которого является помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

О своей беременности Петра сообщила в сентябре прошлого года.

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