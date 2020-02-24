Где смотреть онлайн «Реал» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и все еще действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити», цвета которого защищает футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Онлайн-трансляция «Реал» — «Манчестер Сити»

В прошлые выходные подопечные Зинедина Зидана в рамках Ла Лиги уступили в гостях «Леванте» (0:1), потерпев первое за четыре месяца поражение в турнире. Перед битвой с «Барселоной» (1 марта на «Сантьяго Бернабеу») «Реал» пропустил каталонцев на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании (два очка отставания). Кроме того, 13-кратный победитель Кубка чемпионов надолго потерял получившего травму бельгийского новичка Эдена Азара (у полузащитника трещина в правой ноге — два месяца без футбола).

Видеообзор матча «Леванте» — «Реал» смотрите по этой ссылке.

«Манчестер Сити» будет гостить в столице Испании после выездной победы в премьер-лиге над «Лестером» — 1:0 (Габриэль Жезус, 80). Этот успех позволил команде Хосепа Гвардиолы, на два сезона отстраненной от еврокубков, закрепиться на второй позиции в таблице чемпионата Англии (7 очков перевеса над «Лестером» и 19 пунктов отставания от «Ливерпуля», у которого еще игра в запасе).

В прямой трансляции на территории Украины поединок «Реал» — «Манчестер Сити» 26 февраля в 22:00 покажет телеканал «Футбол 2». Перед началом матча (в 21:15) и после его окончания в эфир выйдет программа «Ночь Лиги чемпионов». Также в прямом эфире смотрите трансляцию со стадиона «Сантьяго Бернабеу» на канале «Матч!».

Букмекеры в первом противостоянии подопечных Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы отдают крошечное предпочтение гостям с Туманного Альбиона. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Реала» принимает с коэффициентом 2,81, на мирный исход — 3,70, на выигрыш «МанСити» — 2,35.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» в родных стенах сенсационно вылетел из Кубка Испании.

Фото Getty Images

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