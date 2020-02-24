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Происшествия

Под Одессой налетчики в масках напали на семью фермера

10:40 24 февраля 2020 310
Налетчик
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Очередное нападение на фермера в Одесской области произошло в селе Главани Арцизского района. Неизвестные в масках ночью проникли в дом, избили хозяев — 53-летних супругов — и 73-летнюю тещу фермера. При этом стреляли из травматического пистолета. Завладев деньгами и ценности, нападавшие скрылись.

Потерпевшим оказана экстренная медицинская помощь сотрудниками скорой помощи. Утром они госпитализированы в Арцизскую центральную районную больницу.
От каких-либо комментариев медики отказываются.

Не комментируют ЧП и в полиции, хотя самого факта происшествия не отрицают. «ФАКТАМ» стало известно, что уже начато уголовное производство по статье «Разбой» (187 УК Украины).

Это уже не первое подобное нападение в Арцизском районе. Например, в ночь с 13 на 14 октября прошлого года селе Задунаевка неизвестные в масках совершили разбойную выходку в отношении местного фермера. Ранее, 26 апреля 2019-го, вооруженные бандиты совершили напали на известного фермера в селе Холмское.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве семьи фермеров в Винницкой области. Подозреваемого задержали по горячим следам, и недавно суд приступил к рассмотрению дела. Близкие погибшего предпринимателя говорят, что в деле может оказаться еще много нераскрытых фактов. Подробнее — в материале «ФАКТОВ» Налетчик хладнокровно застрелил фермера, потом его жену и вынес из дома сейф с деньгами.

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