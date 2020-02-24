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Лучший в мире отец: Хейден Панеттьер показала фото Владимира Кличко с дочкой
Американская актриса Хейден Панеттьер, в очередной раз избитая своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном, опубликовала в соцсети Twitter фотографии своей пятилетней дочери Кайя Евдокии. На одной из них девочка изображена танцующей со своим папой — украинским боксером Владимиром Кличко. «Лучший отец в мире», — подписала это фото Хейден. Другой снимок, портрет дочки, актриса озаглавила: «Красотка».
Как известно, после расставания пары, Кайя осталась жить с Владимиром.
Брайан Хикерсон должен предстать перед судом по обвинению в домашнем насилии 12 марта. Хейден пока не решила, будет ли добиваться привлечения его к ответственности. Впервые Брайан избил ее в мае прошлого года. Тогда она отказалась свидетельствовать против него, полагая, что возлюбленный больше никогда не поднимет на нее руку.
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